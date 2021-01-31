Армия Хафтара обвинила экстремистов в попытке сорвать мирное урегулирование

Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара обвинила экстремистов в попытке сорвать усилия по достижению политического урегулирования, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление командования.

«Активность экстремистских сил в СМИ стремительно возросла — ежедневно публикуются недостоверные и фальшивые новости, нацеленные на то, чтобы посеять страх и панику, дискредитировать главное командование и Ливийскую национальную армию и помешать усилиями военного комитета 5+5»,— говорится в документе.

Ранее стороны ливийского конфликта договорились о проведении референдума по конституции страны. Дата проведения референдума будет объявлена после консультаций с членами Верховной комиссии по выборам в Ливии, которые планируются на февраль.

Напомним, что Ливия фактически разделена на две части. В стране долгое время существуют два органа исполнительной власти. В августе в обеих частях Ливии вспыхнули волнения, как на западе, где ситуацию пытается контролировать Правительство национального согласия, так и на востоке, подконтрольном ЛНА.

О развитии ситуации в стране читайте в публикации “Ъ” «Марш, марш Ливий».