Стороны конфликта в Ливии договорились о референдуме по конституции

Стороны ливийского конфликта договорились о проведении референдума по конституции страны. Первым достигнутую договоренность приветствовал Египет, на чьей территории проходила вторая встреча так называемого конституционного комитета, в который входят представители Госсовета Ливии и депутатов правящего на востоке парламента страны под эгидой миссии ООН.

Дата проведения референдума будет объявлена после консультаций с членами Верховной комиссии по выборам в Ливии, которые планируются на февраль. Египет также предложил организовать их на своей территории. Парламентские выборы в Ливии планируется провести в декабре этого года. Во вторник участники ливийского Форума политического диалога утвердили механизм выбора представителей исполнительной власти, которая будет управлять Ливией до выборов.

Стороны конфликта в Ливии, представленные базирующимся в Триполи Правительством национального согласия и Госсоветом и контролирующей восток страны Ливийской национальной армией во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром, вернулись за стол переговоров в сентябре прошлого года. В октябре было подписано соглашение о прекращении огня.

Марианна Беленькая