Глава СПЧ назвал проходящие в России акции провокацией

Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что проходящие несанкционированные акции являются провокацией и не имеют отношения к защите прав.

«То, что мы наблюдаем сегодня, не имеет никакого отношение ни к защите прав, ни к борьбе за лучшую жизнь. То, что мы наблюдаем сегодня,— это провокация. То, что было заявлено несколько дней назад,— призыв активистов идти на Лубянку, на Старую площадь, где расположены здания ФСБ, где расположены здания администрации президента,— ничего, кроме провокации, за этим не стоит»,— заявил Валерий Фадеев агентству ТАСС.

Он также отметил, что в СПЧ не принимали официального решения отправить наблюдателей на акции. «Николай Карлович (Сванидзе.— “Ъ”), и Андрей Бабушкин, насколько я знаю, сейчас он будет смотреть, что происходит в отделениях полиции, и Александр Верховский, насколько я знаю, там были — они традиционно посещают подобные акции уже много лет в личном качестве»,— сказал Валерий Фадеев.

Акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального проходят по всей России. Протестующие требуют освободить его из-под ареста. По данным «ОВД-Инфо», задержаны уже больше 2,1 тыс. человек.

Об акциях 31 января читайте в онлайн-трансляции “Ъ”.