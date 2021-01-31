Znak.com: 30% присутствовавших на акции в поддержку Навального в Тюмени оказались силовиками

Почти 30% из тех, кто 31 января находился на акции протеста в поддержку Алексея Навального в центре Тюмени, являются сотрудниками правоохранительных органов, пишет Znak.com. «65 человек — менты, 17 человек — Росгвардия, еще как минимум 20 человек — из ФСБ. Всего было на митинге — человек 300–400», — пишет издание со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Журналисты оценили число присутствующих в 500 человек. По информации издания, были задержаны порядка 30 человек, в отношении которых сейчас составляются протоколы по разным статьям КоАП.

Накануне стало известно о том, что арендодатель штаба Навального, который базируется в Тюмени на улице Герцена 84/2, попросил сторонников оппозиционного политика покинуть офис.

Напомним, 23 января в городах Тюменской области также прошли несанкционированные акции, в ходе которых несколько человек, включая несовершеннолетних, были задержаны. Кроме того, суд арестовал сотрудника местного штаба Навального Сергея Осколкова и координатора движения «Время» Глеба Шафигуллина на восемь суток за призывы к участию в несогласованной акции 23 января (ч.2 ст.20.2 КоАП РФ).