Тюменский штаб Навального остался без помещения

Штаб Алексея Навального в Тюмени остался без офиса. Как сообщает Telegram-канал штаба, в помещении на улице Герцена 84/2 штаб сторонников оппозиционного политика находился три года.

«Два дня назад собственник помещения потребовал срочно его покинуть. Причину не назвал. Мы не конфликтовали и регулярно оплачивали аренду»,— говорится в сообщении. Там подчеркивается, что лишение помещения не повлияет на работу штаба.

Отметим, 31 января сторонники Алексея Навального планируют провести несогласованное шествие за свободу политзаключенных. При этом сегодня тюменские полицейские предупредили журналистов местных изданий о недопустимости проведения акции.