Штаб Навального в Екатеринбурге заявил о завершении акции в поддержку политика

Штаб Алексея Навального в Екатеринбурга заявил об окончании несогласованного шествия в поддержку оппозиционного политика. Несмотря на это, участники акции уже четвертый час продолжают гулять по центральным улицам города.

Напомним, шествие началось около Дворца молодежи и изначально должно было завершиться на площади Труда. Из-за перекрытий, которые устанавливали правоохранительные органы, организаторы акции несколько раз меняли маршрут. Сначала собравшиеся пошли к скверу у Драмтеатра, после решили вернуться к станции метро «Динамо», оттуда цепочки людей двинулись гулять по центральным улицам города. Сейчас большинство из них находится у Дворца молодежи, где полиция начала задерживать людей.

По официальным данным, в шествии приняли участие 2,3 тыс. человек. Организаторы акции оценивают количество участников в 6-7 тыс. По данным регионального министерства безопасности, сотрудниками полиции были задержаны 32 человека. Правозащитники жалуются, что силовики не пускают адвокатов к задержанным. При этом свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова отметила чрезмерно большое количество сотрудников полиции.