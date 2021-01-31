«ОВД-Инфо»: на акциях в поддержку Навального задержаны свыше 1 тыс. человек

На акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального по всей России задержаны больше 1 тыс. человек, посчитал правозащитный центр «ОВД-Инфо». Больше всего — в Москве (142), Владивостоке (113), Новосибирске (94) и Красноярске (91).

Акции были анонсированы сторонниками оппозиционера в 142 городах России. Протестующие требуют освободить Алексея Навального из-под ареста.

На прошлой неделе, 23 января, на акциях в поддержку господина Навального и после нее задержали больше 4 тыс. человек. Было возбуждено больше 20 уголовных дел.

Об акциях 31 января читайте в онлайн-трансляции “Ъ”.