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В Петербурге задержан корреспондент “Ъ”

В Санкт-Петербурге вновь задержан корреспондент “Ъ-СПб” Олег Дилимбетов. Он был в жилете для прессы и работал по заданию редакции. Его также задерживали на акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального на прошлой неделе. Господина Дилимбетова доставили в 55-й отдел полиции по Колпинскому району города Санкт-Петербурга

Ранее сообщалось, что среди задержанных в Петербурге есть журналисты. По данным “Ъ”, в городе задержаны около 100 человек. По информации «ОВД-Инфо», на момент выпуска новости — 26.

На прошлой неделе на акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального и после нее задержали больше 4 тыс. человек. Было возбуждено больше 20 уголовных дел.

За протестными акциями следите в онлайн-трансляции “Ъ”.

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