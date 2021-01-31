В Петербурге задержан корреспондент “Ъ”

В Санкт-Петербурге вновь задержан корреспондент “Ъ-СПб” Олег Дилимбетов. Он был в жилете для прессы и работал по заданию редакции. Его также задерживали на акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального на прошлой неделе. Господина Дилимбетова доставили в 55-й отдел полиции по Колпинскому району города Санкт-Петербурга

Ранее сообщалось, что среди задержанных в Петербурге есть журналисты. По данным “Ъ”, в городе задержаны около 100 человек. По информации «ОВД-Инфо», на момент выпуска новости — 26.

На прошлой неделе на акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального и после нее задержали больше 4 тыс. человек. Было возбуждено больше 20 уголовных дел.

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