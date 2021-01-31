Полиция проводит обыски по 33 адресам в Петербурге и Ленобласти из-за акций 23 января

ГУ МВД по Санкт-Петербургу проводит обыски по уголовному делу о перекрытии движения на несогласованных акциях 23 января. Следственные действия проводились по 29 адресам в Санкт-Петербурге и по четырем в Ленинградской области. Полиция изъяла «литературу и иные предметы, свидетельствующие о противоправных действиях».

«31 января ранним утром одномоментно по 33 адресам... сотрудники ГУ МВД России начали серию обысков по месту жительства лиц, которые могут быть причастны к совершению преступления, предусмотренного ст. 267 УК РФ... Решается вопрос о привлечении ряда граждан в качестве подозреваемых»,— говорится в сообщении МВД (цитата по ТАСС).

В Санкт-Петербурге, как и во многих других городах России, 31 января проходят акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. По оценке “Ъ”, в городе уже задержаны около 100 человек. Всего по России уже задержаны около 900 человек, сообщил «ОВД-Инфо». На акциях 23 января были задержаны 4 тыс.

О протестах 31 января — в онлайн-трансляции “Ъ”.