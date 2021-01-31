МВД сообщило о задержании москвича за призывы к участию в акции в соцсетях

ГУ МВД по Москве задержало 34-летнего мужчину за распространенные в соцсетях призывы выходить на несогласованную акцию 31 января и применить насилие против сотрудников правоохранительных органов. После задержания он признал вину, извинился и призвал не участвовать в протестах. Полиция намерена возбудить дело за публичные призывы к экстремистской деятельности (ст. 280 УК РФ).

«Я был пьян и не соображал, что говорил. То что я приговаривал граждан выйти на митинг, взять с собой биты… 28 числа я выложил в TikTok, призывая всех граждан на митинг, тем самым я оскорбил сотрудников полиции. Я приношу свои извинения за оскорбление власти, их матерям, детям, дедушкам, отцам и женщинам»,— сказал задержанный на видео, которое опубликовала полиция.

Ролики из TikTok также размещены на сайте МВД. В них мужчина призывает ответить на насилие со стороны правоохранительных органов против женщин и детей. Он также призвал «проучить такими же дубинками» их матерей, детей и всех родных.

Сегодня, 31 января, по всей России проходят акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Уже задержаны больше 500 человек, сообщил «ОВД-Инфо». На протестах на прошлой неделе были задержаны больше 4 тыс. человек. Заведено больше 20 уголовных дел.

Об акциях 31 января читайте в онлайн-трансляции “Ъ”.