В Тюмени началась несанкционированная акция за свободу политзаключенных

В Тюмени на площади у «Технопарка» началось несанкционированное шествие за свободу политзаключенных, которое организовали сторонники Алексея Навального в ответ на арест политика. Собравшиеся участники акции планируют дойти до здания Тюменской областной думы.

Как сообщает региональный штаб Алексея Навального, активисты скандируют «Свободу» и «Россия без Путина». По маршруту шествия рассредоточены сотрудники полиции.

Накануне стало известно о том, что арендодатель штаба Навального, который базируется в Тюмени на улице Герцена 84/2, попросил сторонников оппозиционного политика покинуть офис.

Напомним, 23 января в городах Тюменской области прошли несанкционированные акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Несколько человек, включая несовершеннолетних, были задержаны. Помимо этого, суд арестовал сотрудника местного штаба Навального Сергея Осколкова и координатора движения «Время» Глеба Шафигуллина на восемь суток за призывы к участию в несогласованной акции 23 января (ч.2 ст.20.2 КоАП РФ).

Причиной массовых несанкционированных акций в городах России стал арест Алексея Навального сразу после его возвращения в Россию из Германии, где проходил лечение после предполагаемого отравления. После прибытия оппозиционера задержали сотрудники управления ФСИН по Москве по иску ведомства о замене назначенного ему ранее условного срока на реальный по делу о хищениях у компании «Ив Роше». Суд арестовал политика на 30 суток. Сейчас он отбывает наказание в «Матросской Тишине».