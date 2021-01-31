В Екатеринбурге началось несанкционированное шествие в поддержку Навального

В Екатеринбурге возле Дворца Молодежи в парке XXII Партсъезда началось несанкционированное шествие в поддержку Алексея Навального.

По данным местных СМИ, полицейские предупреждают, что мероприятие имеет признаки несогласованной акции, просят разойтись и не мешать движению пешеходов. Отметим, что в шествии также участвует экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.

Ранее участники акции планировали пройти по улице Ленина до площади Труда. Однако из-за перекрытия подходов и конечной точки шествия, организаторы акции решили изменить маршрут. Региональный штаб оппозиционного политика сообщает о том, что выходы из парка заблокированы, и предлагает обойти перекрытие по другим улицам, чтобы позднее присоединиться к шествию.

Накануне ГУ МВД по Свердловской области предупредило жителей региона об ответственности за призывы и участие в несанкционированных акциях 31 января.

Напомним,23 января в разных городах Свердловской области прошли несанкционированные акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Только в Екатеринбурге, по разным данным, собралось от трех до 10 тыс. человек. По данным регионального министерства безопасности в уральской столице были задержаны 14 человек. Вчера следственный отдел по Верх-Исетскому району Екатеринбурга возбудил два уголовных дела о применении насилия в отношении представителей власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ) в ходе несанкционированной акции 23 января.