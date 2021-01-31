Штаб Навального в Екатеринбурге поменяет маршрут шествия

Сторонники оппозиционного политика Алексея Навального в Екатеринбурге решили изменить маршрут шествия, которое начнется в 12:00, сообщили в Telegram-канале местного штаба. Напомним, изначально участники акции должны были пройти по улице Ленина от парка XXII Партсъезда до площади Труда.

«Предлагаем вас встретиться у Дворца Молодежи и начать шествие оттуда. Точка окончания — площадь Труда — перекрыта. Поэтому предлагаем на улице 8 Марта свернуть в сторону сквера у драмтеатра и окончить шествие там»,— говорится в сообщении штаба.

Напомним, прошлые несанкционированные шествия в поддержку Алексея Навального прошли 23 января в нескольких городах Свердловской области. В Екатеринбурге по разным данным, собралось от трех до 10 тыс. человек. По данным регионального министерства безопасности в уральской столице были задержаны 14 человек.