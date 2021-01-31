СМИ: Байден выступит с речью о внешнеполитическом курсе США

В понедельник, 1 февраля, президент США Джо Байден представит свое видение внешнеполитического курса страны, сообщил NBC News со ссылкой на источники. По словам собеседников телеканала, целью стратегии новой администрации Белого дома станет «восстановление места Америки в мире».

Как уточнили источники NBC News, президент выступит с речью во время своего визита в Госдепартамент США. Там же он может подписать первые указы, направленные на осуществление заявленной стратегии.

Речь в Госдепартаменте США станет для господина Байдена первым публичным выступлением на посту президента относительного внешней политики США. Ранее визит Джо Байдена в Госдеп и встречу с новым госсекретарем Энтони Блинкеном анонсировала пресс-секретарь президента Дженнифер Псаки.

За время своей предвыборной кампании Джо Байден неоднократно называл основными угрозами для США Россию и Китай. При этом лозунг 45-го президента США Дональда Трампа «Америка прежде всего» новая администрация Белого дома намерена оставить в прошлом.

О внешней политики 46-го президента — в материале “Ъ” «Республиканцы и демократы сошлись на России».