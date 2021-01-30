Один «пузырь» на четверых

Женская сборная России по баскетболу приступила к финальной стадии подготовки к решающим матчам квалификационного турнира чемпионата Европы 2021 года. Игры против команд Эстонии и Швейцарии пройдут 4 и 6 февраля в Оренбурге в «пузыре», который закрывается уже в воскресенье, 31 января. Подопечным Александра Ковалева, чтобы не зависеть от того, как свои матчи проведет основной преследователь сборной России в группе C — команда Боснии и Герцеговины — нужно выигрывать оба матча. Всего тренерский штаб вызвал в Оренбург 26 баскетболисток, включая 15-летнюю Анастасию Олаири Косу, которая со второй попытки все же может дебютировать в главной команде.



Женская сборная России после четырех туров отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года (он должен состояться 17–27 июня в Страсбурге и Валенсии) с тремя победами в активе возглавляет группу C. Важнейшего перевеса команда Александра Ковалева добилась во время ноябрьского окна (наша группа провела его в «пузыре» в Сараево), когда предсказуемо обыграла сборную Швейцарии и в напряженном противостоянии добилась победы с перевесом в четыре очка над командой Боснии и Герцеговины. Той самой, которая в первом туре квалификации в гостях обыграла россиянок с разницей в одно очко.

Все это, впрочем, вовсе не означало, что сборной России можно расслабиться. Да, в заключительных матчах отбора у нее есть преимущество. Хотя бы в силу того, что пройдут они в «пузыре», организованном уже в Оренбурге. Да и соперницы по играм, которые намечены на 4 и 6 февраля, сильно уступают в классе. Так, сборная Эстонии в первом матче была обыграна с разницей в 30 очков, а команда Швейцарии — с отрывом в совсем уж неприличные 56 очков.

Но в таких ситуациях нет ничего опаснее, чем недооценка соперника и самоуверенность.

Одной осечки может быть достаточно, чтобы пропустить босниек вперед и лишиться прямой путевки на Евро-2021 (напрямую на турнир попадают только команды, занявшие первые места в своих группах). Так что, как отметил Александр Ковалев, команда настраивается только на две победы. Главный тренер сборной отметил также, что в сборной много новичков — пять человек. Включая и 15-летнюю Анастасию Олаири Косу (форвард курского «Динамо» уже заявила о себе на юношеском уровне и даже вызывалась на ноябрьские матчи первой сборной, но в тот раз не сыграла по медицинским показаниям). Кроме того, команда собиралась медленно. Игроки прибывали в Оренбург постепенно, по мере освобождения из клубов. Так, в первом занятии участвовали только три баскетболистки. «Главное, что все живы-здоровы,— прокомментировал Александр Ковалев.— У нас не так много времени. Будем работать и над новыми комбинациями, и вспоминать старые».

Всего на сбор вызвано 16 баскетболисток. Еще семь значатся в резервном списке. Учитывая, что «пузырь» закрывается 31 января, такая подстраховка не будет лишней. В основной список попали:

защитники Анна Буровая («Динамо», Курск), Марина Голдырева («Динамо», Новосибирская область), Елизавета Комарова («Надежда»), Дарья Курильчук («Енисей»), Ксения Левченко («Спарта&К»), Екатерина Федоренкова («НИКА»);

Анна Буровая («Динамо», Курск), Марина Голдырева («Динамо», Новосибирская область), Елизавета Комарова («Надежда»), Дарья Курильчук («Енисей»), Ксения Левченко («Спарта&К»), Екатерина Федоренкова («НИКА»); форварды Аделина Абайбурова («Енисей»), Анастасия Олаири Косу, Раиса Мусина (обе «Динамо» К), Александра Марченкова («НИКА»), Дарья Намок, Ксения Тихоненко, Анастасия Шилова (все — «Надежда»), Дарья Репникова («Спарта&К»);

Аделина Абайбурова («Енисей»), Анастасия Олаири Косу, Раиса Мусина (обе «Динамо» К), Александра Марченкова («НИКА»), Дарья Намок, Ксения Тихоненко, Анастасия Шилова (все — «Надежда»), Дарья Репникова («Спарта&К»); центровые Мария Вадеева (УГМК), Елизавета Шабанова («Динамо» К).

Отметим, что у Александра Ковалева выбор мог быть и более разнообразным, но руководство Российской федерации баскетбола (РФБ) решило не упускать из виду и подготовку к токийской Олимпиаде, на которую женская сборная по баскетболу 3х3 получила путевку. Как следствие, в команду по баскетболу 3х3, которая также села на сборы (они проходят в Московской области) были командированы баскетболистки из «большой» сборной. Например, Анна Лешковцева, Анастасия Логунова, Жосселина Майга. «Прямая квалификация на Олимпиаду в дисциплине 3х3 поставила нас в выгодное положение относительно других сборных, но это одновременно накладывает на нас ответственность,— отметил руководитель Департамента национальных сборных РФБ Олег Ушаков.— Мы обязаны использовать время правильно. РФБ было принято решение начать сборы олимпийской команды уже в феврале, во время «окна» женских сборных 5х5. Идея раннего разделения игроков пришла давно: мы научены тому, что работает, а что нет, и рисковать правильной подготовкой обеих сборных больше не собираемся. Были проведены переговоры с обоими тренерскими штабами, клубами, игроками, в результате чего у нас получилось сбалансированное разделение по дисциплинам. И главное, все остались довольны».

Арнольд Кабанов