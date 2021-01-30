Самарская и Ульяновская области объявили траур после ДТП с 12 погибшими

Губернаторы Самарской и Ульяновской областей Дмитрий Азаров и Сергей Морозов объявили 31 января днем траура после ДТП с 12 погибшими. В Самарской области столкнулись грузовик и рейсовый автобус, который направлялся из Сызрани в Ульяновскую область. Авария произошла вечером 29 января на 873-м километре федеральной трассы М-5 «Урал».

«Дмитрий Азаров объявил 31 января в Самарской области днем траура по погибшим в аварии с рейсовым автобусом и грузовиком на трассе М-5»,— сказала представитель облправительства (цитата по «РИА Новости»).

«Наш регион скорбит. Произошедшая авария — большое горе для всех жителей Ульяновской области. Мы окажем всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавших. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким»,— сказал господин Морозов. В аварии погибли десять жителей Ульяновской области.

По данным управления МВД по Самарской области, водитель грузовика «допустил занос полуприцепа и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом». Уголовное дело возбуждено по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).