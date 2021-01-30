Посол США в России не видит необходимости в перезагрузке отношений двух стран

Необходимости в перезагрузке отношений Вашингтона и Москвы нет, считает посол США в России Джон Салливан. Он отметил, что США «всегда считали, что должны вести диалог с Россией, а еще раньше — с Советским Союзом». Господин Салливан в интервью телеканалу «Дождь» напомнил, что дипломатическим отношениям двух стран уже больше 200 лет.

«У нас есть расхождения. Совсем недавно, на этой неделе, вы слышали, как президент Байден сказал, что у нас с правительством России есть серьезные разногласия»,— заявил посол. Однако он отметил, что отношения двух стран гораздо шире, поскольку это отношения между народами.

«Мы продолжаем взаимодействовать с правительством России по самым разным вопросам. По некоторым из них — по многим — у нас имеются разногласия, но есть вопросы, по которым мы приходим к соглашению, как, например, продление договора СНВ-3, а это положительный момент, который мне бы хотелось подчеркнуть»,— сказал Джон Салливан.

Договор о стратегических наступательных вооружениях был подписан президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года в Праге. Он вступил в силу в феврале 2011 года, срок его действия — десять лет.

26 января президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом США Джо Байденом. Это была первая беседа политиков после избрания господина Байдена главой Белого дома. Как уточнила пресс-служба Белого дома, разговор состоялся по инициативе американской стороны. Среди прочего президенты обсудили продление СНВ-3 (неофициальное название ДСНВ).

На следующий день стало известно, что Россия и США решили продлить ДСНВ без каких-либо дополнительных условий, как и предлагала Москва.

Об обсуждении продления договора читайте в публикации “Ъ” «За 24 часа разбазарили самые важные рычаги влияния на Россию».