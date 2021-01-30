Глава СПЧ назвал провокацией призывы к участию в акции в Москве

Глава Совета при президенте России по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает провокацией призывы к участию в несогласованной акции 31 января в Москве. В этот день сторонники оппозиционера Алексея Навального планируют провести новые акции в его поддержку.

«Поскольку эпидемия продолжается и ограничения не сняты, эта акция фактически не просто не согласована, эта акция запрещена, учитывая ситуацию с эпидемией»,— сказал господин Фадеев ТАСС. Он назвал очевидным, что собравшиеся не поместятся на тротуарах на Лубянской площади и им придется выходить на проезжую часть. «Совершенно ясно, что полиция будет принимать усилия, чтобы оттеснить митингующих с проезжей части. Все это, конечно, выглядит как провокация»,— сказал глава СПЧ.

По его словам, сообщения о планах участников акции пойти на Красную площадь к Кремлю также доказывают «провокационные намерения». При этом Валерий Фадеев отметил, что при ослаблении ограничений, введенных из-за коронавируса, согласованные митинги могут быть разрешены.

31 января в центре Москвы не будут работать магазины, кафе и рестораны, с 9:00 до 23:00 в центральных районах столицы будет запрещена продажа алкоголя и любых напитков в стеклянной таре. Также в центре Москвы ограничат передвижения пешеходов и закроют восемь станций метро.

Подробнее о подготовке к акциям в поддержку оппозиционера — в материале “Ъ” «Могут повторить».