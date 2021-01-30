Росздравнадзор напомнил о незаконности требования оплаты за вакцину от COVID-19

Вакцина от коронавируса в России не поступает в розничную продажу, медучреждения, проводящие вакцинацию, не имеют права требовать деньги за препарат, сообщила пресс-служба Росздравнадзора. Массовая вакцинация от COVID-19 в России началась 18 января.

«В розничную продажу вакцина не поступает. Требование оплаты стоимости вакцины против новой коронавирусной инфекции COVID-19 является незаконным»,— сообщили в Росздравнадзоре «РИА Новости». Там напомнили, что вакцинацию от COVID-19 могут проводить только медицинские организации, у которых есть лицензия на осуществление медицинской деятельности, в том числе и на проведение профилактических прививок.

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С начала пандемии в России выявлено более 3,8 млн зараженных, умерли 72 тыс. человек. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, февраль и март могут стать «переломными моментами» в борьбе с вирусом, затем пандемия пойдет на спад.

Подробнее о вакцинации — в материале “Ъ” «Велика Россия, а уколоть некого».