«Национальную Медиа Группу» возглавит Светлана Баланова

Гендиректором «Национальной Медиа Группы» (НМГ) вместо Ольги Паскиной станет замгендиректора «Газпром-Медиа» (ГПМ) Светлана Баланова. Уход госпожи Паскиной собеседники на рынке связывают с разногласиями внутри группы о ее политике управления контентом и кадровыми решениями. На фоне смены руководства управление контентным бизнесом холдинга, по данным “Ъ”, может перейти гендиректору «СТС Медиа» (входит в НМГ) Вячеславу Муругову.

С 5 февраля гендиректором НМГ станет занимавшая раньше должность первого заместителя гендиректора ГПМ Светлана Баланова, сообщили “Ъ” в НМГ. В должности гендиректора госпожа Баланова сменит управлявшую холдингом с 2016 года Ольгу Паскину, которая покидает компанию.

НМГ создана в 2008 году путем объединения медийных активов банка «Россия» Юрия Ковальчука и его партнеров Алексея Мордашова, ОАО «Сургутнефтегаз» и группы «Согаз». Группа управляет «СТС Медиа», каналами РЕН ТВ, «Пятый», мультимедийным информационным центром «Известия», видеосервисом More.TV и др. НМГ также владеет блокирующим пакетом акций «Первого канала». В ноябре 2020 года холдинг стал российским партнером крупнейшего мирового онлайн-кинотеатра Netflix.

Светлана Баланова была назначена заместителем гендиректора ГПМ в марте 2020 года. Это было первое назначение в топ-менеджменте холдинга после того, как в марте 2020 года холдинг возглавил Александр Жаров, сменивший в должности гендиректора Дмитрия Чернышенко. В ГПМ госпожа Баланова отвечала за управление цифровыми активами, в том числе видеосервисом Premier. До назначения в ГПМ она на протяжении восьми лет она возглавляла один из крупнейших IT-холдингов IBS. По данным CNews Analytics, компания IBS по итогам 2020 года заняла восьмое место в рейтинге крупнейших поставщиков IT-услуг по объему выручки.

До назначения на должность главы НМГ Ольга Паскина возглавляла компанию «Дискавери Холдингс» (СП ЗАО НМГ и Discovery Communications), а в 2014–2015 годах была гендиректором Discovery Networks в Северо-Восточной Европе.

Уход госпожи Паскиной из НМГ может быть связан с тем, что ее кадровая политика и система управления контентом вызывали разногласия внутри группы, говорит знакомый с ситуацией собеседник “Ъ”.

С этим, по его мнению, было связано и то, что еще в декабре компанию покинули два топ-менеджера: гендиректор «НМГ Студии» Алексей Янчишин, правая рука госпожи Паскиной в холдинге и ее заместитель по стратегии, а также гендиректор видеосервиса More.TV Денис Горшков.

Глава НМГ с 2016 года Ольга Паскина Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

После смены руководства в НМГ может поменяться система управления активами, считает источник, близкий к компании. У гендиректора «СТС Медиа» Вячеслава Муругова, по его словам, расширится зона ответственности. Он, по словам источника, уже получил в операционное управление помимо развлекательных телеканалов контентный бизнес, включая кинопроизводственные компании Art Pictures и «НМГ Студия», а также видеосервис More.TV. В НМГ отказались комментировать эту информацию. В декабре 2020 года НМГ сообщала, что гендиректор More.TV Лала Ахмедова «будет операционно подчиняться» господину Муругову. В НМГ не стали комментировать информацию о расширении его полномочий.

Валерия Лебедева, Анна Афанасьева