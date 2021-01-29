Во Владивостоке откроется пятизвездный отель Okura

Японская компания Okura Nikko Hotel Management Co., Ltd стала оператором пятизвездной гостиницы во Владивостоке. Официальное открытие запланировано на осень 2021 года.

Как сообщила сегодня, 29 января, пресс-служба правительства Приморья, Okura Nikko Hotel Management Co., Ltd и АО «Многофункциональный гостиничный комплекс "Золотой Рог"» (согласно ЕГРЮЛ 100% долей принадлежат ООО «Парк-отель "Бурдугуз"») подписали договор управления гостиничным комплексом Okura Vladivostok.

Гостиница Okura Vladivostok разместится на Корабельной набережной Владивостока. В отеле разместятся 223 номера площадью около 35 кв. м каждый, а также рестораны, предлагающие блюда японской кухни, большой банкетный зал, представительский лаунж и спа-салон.

Во Владивостоке к саммиту АТЭС 2012 года планировалось два отеля уровня «пять звезд» — на Корабельной набережной и мысе Бурный. В 2011 году между девелопером ОАО «Наш дом — Приморье» (100% акций принадлежит Приморскому краю) и сетевым гостиничным оператором Hyatt Hotels Corporation было заключено соглашение об управлении этими пятизвездными отелями. Однако сдать объекты к саммиту не удалось, а затем строительство затянулось. В общей сложности на строительство двух комплексов было выделено из краевого бюджета более 14,4 млрд руб.

В итоге власти Приморья выставили недостроенные отели на продажу. В апреле 2019 года два объекта за 3,7 млрд руб. на торгах Российского аукционного дома приобрело ООО «Парк-отель "Бурдугуз"» — структура, подконтрольная владельцу «Базового элемента» Олегу Дерипаске https://www.kommersant.ru/doc/3945299.

Алексей Чернышев, Владивосток