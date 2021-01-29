Уполномоченный по правам ребенка обратилась в прокуратуру по поводу задержания Ксении Середкиной

Прокуратуру Ростовской области попросили дать правовую оценку факту назначения административного ареста координатору регионального штаба Алексея Навального Ксении Середкиной. Соответствующий запрос направила уполномоченный по правам ребенка в Ростовской области Ирина Черкасова. Она сообщила об этом в ответе на обращение на председателя регионального отделения партии «Яблоко» Ирины Сафроновой (копия документа имеется в распоряжении “Ъ-Юг”).

«Мною направлен запрос в адрес и.о. прокурора Ростовской области для дачи правовой оценки данному факту»,— говорится в ответе уполномоченного. Помимо этого Ирина Черкасова подчеркивает, что «никто, в том числе уполномоченный по правам ребенка в Ростовской области, не наделен правом вмешиваться в деятельность суда по осуществлению правосудия». В заключении сообщается, что в дальнейшем информировать председателя регионального отделения партии «Яблоко» о результатах рассмотрения запроса и принятых мерах будет должностное лицо прокуратуры.

Напомним, ростовское региональное отделение партии «Яблоко» просило Ирину Черкасову принять меры по освобождению Ксении Середкиной, в соответствии с п.2 ст. 3.9 КоАП РФ административный арест не может применяться к женщинам, имеющим малолетних детей (у госпожи Середкиной есть 11-летняя дочь Дарина). В отделении «Яблока» отмечали, что это первый в России арест матери, имеющей ребенка до 14 лет.

Ксению Середкину задержали 22 января и арестовали на трое суток за организацию массового передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка (ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ). В понедельник, 25 января, госпожа Середкина должна была выйти из спецприемника, однако оттуда ее сразу увезли сначала в отдел полиции, а затем в суд, где ей назначили еще восемь суток административного ареста за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП РФ).

Кристина Федичкина