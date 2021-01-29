В Дагестане возбудили дело об осквернении Вечного огня

В республиканском управлении Следственного комитета России (СКР) возбуждено уголовное дело в отношении 58-летнего жителя Дербентского района, который жарил мясо на Вечном огне в парке Дербента. Как сообщила пресс-служба управления СКР, дело заведено по ч. 1 ст. 244 (осквернение мест захоронения) УК РФ.

По данным следствия, 28 января житель села Митаги-Казмаляр, находясь у мемориала «Скорбящая мать» в парке Свободы, жарил кусок мяса на Вечном огне, символизирующем память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

Происходящее было зафиксировано на видео, которое распространили в социальных сетях. На втором видео, снятом после задержания подозреваемого, сельчанин объясняет, что оказался в трудной ситуации: дочка уехала без него в село, а он остался в Дербенте без денег и ночлега и был очень голоден.

В мае 2020 года в Тагиле двое подростков потушили Вечный огонь водой из бутылок. В декабре в Пензе была проведена доследственная проверка по факту осквернения Вечного огня: две девочки-подростка грели у него ноги. Тогда же в Салехарде в ответ на несколько попыток осквернения Вечного огня рядом с ним была установлена система видеоаналитики.

О том, почему лозунги о святости памяти героев Великой Отечественной не мешают рушить их монументы, читайте в материале “Огонька” «Мемориальный вандализм».

Юлия Рыбина, Махачкала