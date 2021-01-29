Дума Сургута выбрала новую дату проведения конкурса по выборам главы города

Депутаты Сургута утвердили новую дату проведения конкурса по выбору главы города. Решение поддержали 18 депутатов, один выступил против. Согласно проекту, сбор заявок от участников пройдет с 31 января по 14 февраля. Заседание конкурсной комиссии назначено на 20 февраля, выбрать нового мэра дума планирует 27 февраля.

«Для нас юридический препятствий и уважительных причин по непринятию решения о назначении нового конкурса нет»,— отметила спикер гордумы Надежда Красноярова.

Напомним, это будет второй конкурс по отбору кандидатов на пост главы Сургута. Первый конкурс был признан несостоявшимся, так как из 66 претендентов только один подал правильно оформленный пакет документов. Участники конкурса выступили против решения конкурсной комиссии и гордумы. Один из кандидатов, депутат Евгений Барсов подал жалобу в Генпрокуратуру РФ и иск с требованием признать незаконным отказ в допуске ко второму этапу конкурса и отменить решение о признании выборов мэра несостоявшимися.

По просьбе истца, Сургутский городской суд накануне впервые принял обеспечительные меры, запрещающие гордуме назначать новую дату конкурса. Рассмотрение иска должно было состояться 3 февраля. Однако вечером 28 января конкурсная комиссия направила в суд ходатайство об ускорении процесса рассмотрения дела, а дума Сургута попросила снять запрет на объявление нового конкурса. В результате чего заседание суда было перенесено на утро 29 января. Сегодня Сургутский городской суд отклонил иск господина Барсова и снял обеспечительные меры с работы гордумы.

Подробнее о ситуации — в материале “Ъ-Урал” «"Какие чудеса у нас происходят"»