МВД по Удмуртии вновь призвало граждан не участвовать в несогласованных акциях

МВД по Удмуртии напомнило гражданам об ответственности за участие в несогласованных с властями акциях, намеченных на 31 января. Также ведомство призвало население не поддаваться на провокации и не участвовать в несанкционированных мероприятиях.

«Попытки проведения несогласованных публичных мероприятий, а также любых провокационных действий со стороны их участников могут расцениваться как угроза общественному порядку и будут немедленно пресекаться, а нарушители привлекаться к предусмотренной законом ответственности. Правоохранительные органы будут оперативно реагировать на правонарушения и принимать все необходимые меры для обеспечения правопорядка»,— говорится в сообщении.

Напомним, что ранее МВД призывало граждан не участвовать в несогласованных акциях 23 января. Отметим, что шестерых участников несанкционированного шествия в поддержку Алексея Навального в Ижевске привлекли к административной ответственности. Также возбуждено уголовное дело по ст. 267.1 УК (действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств) из-за выхода людей на проезжую часть.