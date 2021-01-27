Кабмин Украины одобрил запрет 13 российским компаниям летать над территорией страны

Правительство Украины одобрило введении санкций в отношении 13 российских авиакомпаний и организаций, сообщается на сайтах правительства и Министерства инфраструктуры страны. В числе юридических лиц, в отношении которых были одобрены санкции,— авиакомпания «Победа», 23-й летный отряд Минобороны РФ и ФГУП «Госкорпорация по ОрВД». Компаниям, которым вменяются полеты над Крымом и Севастополем, хотят на три года запретить полеты над всей территорией Украины.
Санкции в отношении российских авиакомпаний должны быть также утверждены Советом безопасности и национальной обороны (СНБО), напомнил глава Мининфраструктуры страны Владислав Криклий. Он отметил, что правительство направит предложения на рассмотрение СНБО в течение месяца.
Список компаний, в отношении которых одобрены ограничения:
- «Авиакомпания "Ираэро"» (Иркутск);
- «Авиакомпания "Победа"» (Москва);
- «Авиакомпания "Симаргл"» (Нальчик);
- «Авиакомпания "Тулпар Эйр"» (н. п. Аэропорт, Татарстан);
- «Авиакомпания Азимут» (Ростов-на-Дону);
- «Авиасервис» (с. Столбище, Татарстан);
- «Авиационные технологии инвестиции сервис» (Химки);
- «Аэролимузин» (с. Дубровки);
- «Вологодское авиационное предприятие» (п. Дорожный);
- «Комиавиатранс» (Сыктывкар);
- «Красавиа» (Красноярск);
- ФГБУ «Государственная авиакомпания "223 летный отряд" Минобороны РФ» (Щелково);
- ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» (Москва).
Кабмин также предложил полностью прекратить транзит ресурсов, полеты и перевозки для сирийской авиакомпании Cham Wings Airlines, уже внесенной в санкционные списки.
Президент России Владимир Путин подписал документ о включении Крыма и Севастополя в состав РФ в марте 2014 года. После этого Украина ввела постоянный запрет на использование воздушного пространства над полуостровом.
О стратегии России на украинском направлении — в материале “Ъ” «"Отношения с Киевом останутся в состоянии глубокой заморозки"».