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Кабмин Украины одобрил запрет 13 российским компаниям летать над территорией страны

Правительство Украины одобрило введении санкций в отношении 13 российских авиакомпаний и организаций, сообщается на сайтах правительства и Министерства инфраструктуры страны. В числе юридических лиц, в отношении которых были одобрены санкции,— авиакомпания «Победа», 23-й летный отряд Минобороны РФ и ФГУП «Госкорпорация по ОрВД». Компаниям, которым вменяются полеты над Крымом и Севастополем, хотят на три года запретить полеты над всей территорией Украины.

Санкции в отношении российских авиакомпаний должны быть также утверждены Советом безопасности и национальной обороны (СНБО), напомнил глава Мининфраструктуры страны Владислав Криклий. Он отметил, что правительство направит предложения на рассмотрение СНБО в течение месяца.

Список компаний, в отношении которых одобрены ограничения:

  • «Авиакомпания "Ираэро"» (Иркутск);
  • «Авиакомпания "Победа"» (Москва);
  • «Авиакомпания "Симаргл"» (Нальчик);
  • «Авиакомпания "Тулпар Эйр"» (н. п. Аэропорт, Татарстан);
  • «Авиакомпания Азимут» (Ростов-на-Дону);
  • «Авиасервис» (с. Столбище, Татарстан);
  • «Авиационные технологии инвестиции сервис» (Химки);
  • «Аэролимузин» (с. Дубровки);
  • «Вологодское авиационное предприятие» (п. Дорожный);
  • «Комиавиатранс» (Сыктывкар);
  • «Красавиа» (Красноярск);
  • ФГБУ «Государственная авиакомпания "223 летный отряд" Минобороны РФ» (Щелково);
  • ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» (Москва).

Кабмин также предложил полностью прекратить транзит ресурсов, полеты и перевозки для сирийской авиакомпании Cham Wings Airlines, уже внесенной в санкционные списки.

Президент России Владимир Путин подписал документ о включении Крыма и Севастополя в состав РФ в марте 2014 года. После этого Украина ввела постоянный запрет на использование воздушного пространства над полуостровом.

О стратегии России на украинском направлении — в материале “Ъ” «"Отношения с Киевом останутся в состоянии глубокой заморозки"».

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