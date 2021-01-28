На Украине возбудили уголовное дело о вмешательстве в выборы в США

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило уголовное дело о вмешательстве в президентские выборы в США, сообщил глава офиса украинского президента Андрей Ермак. Ранее Минфин США ввел против семерых граждан Украины санкции за вмешательство в выборы в стране.

«Идет следствие, и мы ждем его результаты. Следствие должно дать ответы на очень многие вопросы»,— сказал господин Ермак в интервью изданию «Новое время». Выдержки из интервью опубликованы на сайте офиса президента. В ГБР Украины возбуждение дела не комментировали.

Андрей Ермак добавил, что по поручению президента Украины Владимира Зеленого государственные органы сделают «все от них зависящее, чтобы те, кто организовывал или участвовал в подобном вмешательстве, были привлечены к ответственности, независимо от того, какие позиции занимают». «Попытки многих сил как внутри страны, так и вне ее испортить отношения Украины с США не увенчались успехом… Мы категорические противники вмешательства в дела любого государства, в том числе противники вмешательства во внутренние дела Украины»,— уточнил он.

Минфин США ввел санкции 11 января 2021 года. В санкционный список вошли семеро граждан и четыре организации Украины. По версии Вашингтона, все они связаны с народным депутатом Украины Андреем Деркачом, в отношении которого США ввели санкции в сентябре 2020 года за вмешательство в президентские выборы 2016 года. Самого господина Деркача Минфин называет «российским агентом».

О причинах санкций против Андрея Деркача — в материале “Ъ” «Петра Порошенко опутывают пленками».