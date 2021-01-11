США ввели санкции против украинских физлиц и организаций за вмешательство в выборы

Минфин США включил в санкционный список по Украине семь граждан и четыре организации, связанных с Россией, сообщается на сайте министерства. В Вашингтоне считают, что они вмешивались в процесс выборов в США.

В частности, речь идет об информационном агентстве «Онли Ньюз», сайте Nabu Leaks, компаниях Era-Media TOV и Skeptik TOV. Среди физлиц под санкции подпали: Александр Дубинский, Дмитрий Ковальчук, Константин Кулик, Александр Онищенко, Антон Симоненко, Андрей Телиженко, Петр Журавель. Как заявляет Минфин США, они связаны с народным депутатом Украины Андреем Деркачом, в отношении которого США ввели санкции в сентябре 2020 года за вмешательство в выборы. Самого господина Деркача Минфин называет «российским агентом».

Активы физлиц и организаций, подпавших под санкции, блокируются. Американцам запрещается совершать с ними какие-либо операции. Кроме того, «блокируется работа любых организаций, которые на 50% и более принадлежат одному или нескольким» лицам из списка.

Андрей Деркач летом 2020 года опубликовал записи разговоров с голосами, похожими на голоса президента России Владимира Путина, кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена и бывшего президента Украины Петра Порошенко. В Кремле подлинность материалов опровергать не стали, заявив, что о них не знают. В партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» записи назвали «фейком». На записях человек с голосом, похожим на голос господина Порошенко, признал факт подготовки украинскими спецслужбами диверсий и терактов в Крыму в 2016 году.

Подробнее о публикации записей разговоров — в материале “Ъ” «Петра Порошенко опутывают пленками».