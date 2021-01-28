ПАСЕ проголосовала за продление полномочий российской делегации

Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) одобрили продление полномочий российской делегации на зимней сессии. «За» проголосовали 107 человек, против — 36, воздержались 24.

«В этой связи ассамблея постанавливает ратифицировать полномочия членов российской делегации»,— говорится в резолюции (цитата по «РИА Новости»).

Ранее украинская делегация оспорила полномочия российской делегации. Однако Мониторинговый комитет ПАСЕ рекомендовал подтвердить полномочия российской делегации.

Сейчас в Страсбурге проходит зимняя сессия ПАСЕ. В ходе сессии ПАСЕ изберет своего председателя и судей Европейского суда по правам человека, также планируется обсудить вопросы применения вакцин для профилактики COVID-19. Последний раз ПАСЕ собиралась очно в январе 2020 года, а все последующие сессии отменялись из-за коронавируса.

Об участии российской делегации в сессии — в материале “Ъ” «Нет повода не ехать».