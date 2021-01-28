Суд запретил думе Сургута назначать повторный конкурс по выборам мэра

Думе Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра) запретили принимать решения по проведению повторного конкурса по отбору кандидатур на должность главы города. Согласно определению Сургутского городского суда, соответствующее ограничение будет действовать до принятия решения по административному иску депутата гордумы от ЛДПР Евгения Барсова, которого не допустили до участия в конкурсе.

По мнению суда, непринятие мер предварительной защиты по иску может нарушить права истца или неопределенного круга лиц, которые подали заявление, а также затруднить или сделать невозможной защиту прав, свобод и законных интересов истца.

Напомним, господин Барсов подал жалобу в Генпрокуратуру РФ и иск в суд с требованием признать незаконным отказ в допуске ко второму этапу конкурса «в связи с предоставлением документов, оформленных ненадлежащим образом, а также представлением неполных сведений» и отменить решение о признании выборов мэра несостоявшимися. Чтобы не допустить новые правовые последствия, депутат предложил запретить думе Сургута принимать решения о назначении нового конкурса. Суд принял иск к рассмотрению. Первое заседание состоится 3 февраля.

Всего на конкурс по выборам главы Сургута подали заявки 66 человек. По данным конкурсной комиссии, только один из претендентов подал полный пакет документов. В результате чего дума признала конкурс несостоявшимся. Провести повторный конкурс депутаты планировали 26 февраля, начать сбор документов 31 января. Утвердить даты должны были на заседании гордумы 29 января.

Анастасия Реутова, Екатеринбург