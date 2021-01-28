В Новосибирске задержали оппозиционного депутата горсовета

В Новосибирске задержан независимый депутат горсовета Антон Картавин. Ранее депутат сообщил о планах выйти на протестную акцию 31 января.

«Независимого депутата горсовета Антона Картавина и его помощника Илью Пуховского задержала полиция по неизвестным причинам»,— сообщил штаб оппозиционера Алексея Навального в Новосибирске в Twitter.

Помощник депутата написал в Twitter, что перед задержанием Антон Картавин в прямом эфире сообщил, что планирует выйти на протестную акцию 31 января вместе с избирателями. Сотрудники, задержавшие депутата, уехали к прокурору за разрешением на арест, сообщил помощник.

Ранее на 28 суток арестовали депутата госровета и координатора местного штаба Алексея Навального Сергея Бойко, депутата горсовета и сотрудника штаба Даниила Маркелова — на десять суток, сотрудников штаба Елену Носковец и Кирилла Левченко — на восемь и девять суток соответственно.

23 января во многих регионах России прошли акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. По данным «ОВД-инфо», по всей стране задержали более 3 тыс. человек. Позднее сторонники оппозиционера анонсировали еще одну акцию 31 января.

О том, как прошла акция в Москве, — в материале “Ъ” «"Куда вы все идете? Чего вы все хотите?"».