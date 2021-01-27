МИД вручил ноту протеста дипломату США из-за распространения фейков о России

Представителю посольства США вручена нота протеста в связи с распространением фейков о России, говорится в заявлении МИД РФ.

«Отмечаем масштабное распространение недостоверных "фейков" о России американскими цифровыми платформами, которые системно тиражируют провокационный контент, скоординированно распространяемый, в свою очередь, посольством США в Москве. Его представителю, вызванному в МИД 27 января, вручена нота протеста с предупреждением, что российская сторона оставляет за собой право на ответные шаги»,— говорится в заявлении.

В министерстве поддержали заявление Совета федерации, в котором говорится, что американские компании и госструктуры установили монопольный контроль над интернетом. По мнению сенаторов, с помощью этого они могут влиять на общественное мнение за рубежом. «Предпринятые администрацией крупнейших американских соцсетей рестриктивные действия в отношении размещаемого на их платформах контента нанесли удар по демократической системе ценностей и международной информационной архитектуре»,— заявили в МИД РФ.

Ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков выразил протест послу США в России Джону Салливану в связи с комментариями американского посольства о митингах в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального. Акции прошли по всей России 23 января. Накануне протестов посольство США призвало американцев избегать мест их проведения в разных городах России и опубликовало маршруты и время начала акций. МИД РФ заявил, что попытки подобного «освещения» будут рассматриваться как грубое вмешательство в дела России.

Подробнее об акциях читайте в публикации “Ъ” «Ох, нелегкая эта суббота».