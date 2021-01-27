Совет федерации заявил об узурпации интернета американскими компаниями

Американские компании и госструктуры установили монопольный контроль над интернетом, заявил Совет федерации. По мнению сенаторов, с помощью этого они могут влиять на общественное мнение за рубежом.

«Особо следует подчеркнуть: речь идет о монопольном контроле над глобальной сетью со стороны интернет-компаний, представляющих одну страну — США и тесно связанных с ее государственными структурами, что чревато утверждением господства одного государства над большей частью общемировых сетевых обменов»,— говорится в заявлении, принятом сегодня, 27 января (цитата по «РИА Новости»).

«Узурпация контроля над интернетом — не вымышленная угроза, а уже реальность»,— заявил Совет федерации. По мнению сенаторов, это дает «могущественное оружие», которое может быть использовано не только в США, но против других стран, «в том числе с целью воздействия на общественные настроения, провоцирования внутриполитических кризисов, влияния на волеизъявление граждан и исход выборов».

В конце декабря президент России Владимир Путин подписал закон, который дает право Роскомнадзору блокировать интернет-ресурсы, если они допускают цензуру в отношении российских СМИ. Также ресурсам грозит ограничение трафика, штраф от нескольких тысяч до 3 млн руб.

Подробнее о законе — в материале “Ъ” «Депутаты нашли цензуру в чужом интернете».