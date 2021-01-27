Boeing закончила 2020 год с рекордным убытком в $12 млрд

Американская аэрокосмическая корпорация Boeing представила финансовую отчетность за четвертый квартал и 2020 год в целом. Выручка компании в прошлом году снизилась на 24%, до $58,2 млрд, чистый убыток составил $11,9 млрд против чистого убытка в $636 млн годом ранее.

Кроме того, Boeing сообщила об очередном переносе начала поставок нового самолета 777X. Начало его серийного производства уже переносилось несколько раз: если изначально оно должно было начаться еще в прошлом году, то теперь речь идет о конце 2023 года. В целом поставки самолетов Boeing в прошлом году сократились на 59%, до 157 самолетов, корпорация за 2020 год потратила $18,4 млрд. Акции компании после публикации отчетности снизились на 4%.

Проблемы Boeing начались еще до пандемии, после того как весной 2019 года была приостановлена эксплуатация 737 MAX, а затем к ним добавилось общее негативное влияние на авиационную отрасль пандемии COVID-19. Сейчас эксплуатация самолета возобновляется: в конце декабря коммерческая эксплуатация 737 MAX началась в США, а сегодня Агентство ЕС по авиационной безопасности допустило этот самолет к полетам.

Яна Рождественская