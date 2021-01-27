Мосгордума лишила статуса депутата осужденного коммуниста Шереметьева

На первом пленарном заседании весенней сессии в среду, 27 января, депутаты Мосгордумы поддержали постановление о лишении депутатских полномочий осужденного за мошенничество в крупном размере члена фракции КПРФ Олега Шереметьева. За проголосовали 26 депутатов, против — 15. Заседание прошло в дистанционном режиме из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

Напомним, согласно московскому законодательству, вступление в законную силу обвинительного приговора суда против депутата МГД означает досрочное прекращение его полномочий. 13 января Мосгорсуд утвердил приговор господину Шереметьеву, вынесенный 22 октября прошлого года судом первой инстанции. Олег Шереметьев был признан виновным в мошенничестве в крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорен к четырем годам колонии условно с испытательным сроком в четыре года и запретом занимать должности на госслужбе сроком на два года. Суд также взыскал с господина Шереметьева 2,1 млн руб. в виде компенсации ущерба МГД.

Коллеги Олега Шереметьева в ходе заседания выступили в защиту осужденного. По мнению членов фракции КПРФ, дело Олега Шереметьева политизировано. Депутат от КПРФ Елена Янчук заявила, что в приговоре имеется множество технических недочетов. Коммунист Леонид Зюганов заявил, что Олег Шереметьев входил в семерку самых активных и жестко высказывающихся депутатов Мосгордумы: «Если ты бьешься за свои убеждения или идеалы, то правоохранительные органы по указке правительства сделают все, чтобы убрать тебя с политического пространства».

Глава комиссии Мосгордумы по законодательству Александр Семенников, выступая с заключительным словом, перечислил ряд подобных преступлений с участием госслужащих в России, когда те требовали от своих сотрудников премиальные деньги. В этом списке оказался и депутат облдумы от «Единой России» в Воронежской области. «Придется вам, если вы люди последовательные, и его включить в число жертв существующего режима»,— обратился Александр Семенников к депутатам от оппозиции. Он напомнил депутатам, что московское законодательство в таких случаях не предусматривает никакой альтернативы для депутатов, кроме лишения статуса.

Сам Олег Шереметьев, которому было предоставлено слово в ходе заседания, заявил, что продолжит работу в своем округе, не бросит избирателей и надеется на поддержку коллег по фракции.

Елена Рожкова