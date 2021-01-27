В Госдуме готовы расширить административные санкции за нарушения на митингах

Комитет Госдумы по законодательству рассмотрит 28 января поправки к законопроекту об усилении ответственности при подготовке и проведении митингов. Напомним, депутат-единоросс Дмитрий Вяткин в конце прошлого года предложил увеличить штраф за неповиновение участников митингов сотрудникам правоохранительных органов, а также добавил в КоАП наказание за нарушения правил финансирования митингов. Его коллега по фракции Олег Быков подготовил поправки ко второму чтению инициативы (есть в распоряжении “Ъ”), которые комитет планирует рекомендовать к принятию.

Согласно принятому в первом чтении 24 декабря законопроекту, за неповиновение законному распоряжению сотрудников полиции, ФСБ, ФСО, ФСИН, ФМС и Росгвардии гражданам будет грозить новый штраф 4 тыс. руб. (был максимальный 1 тыс. руб.), или административный арест до 30 суток, или обязательные работы 120 часов. При повторном совершении правонарушения — 20 тыс. руб. или 200 часов обязательных работ. За нарушение порядка сбора и расходования денег на проведение публичных мероприятий предполагается штраф в размере до 20 тыс. руб. для граждан и до 200 тыс. руб.— для юрлиц. Олег Быков предлагает уточнить, что это касается также правил возврата этих средств и перечисления их в доход федерального бюджета.

За перечисление денег или другого имущества на организацию и проведение публичных мероприятий лицами, не имеющими на это права (в частности, иностранцами), предусмотрен штраф до 15 тыс. руб., а для юрлиц — до 100 тыс. руб. Господин Быков включает в статью также должностных лиц — им будет грозить штраф от 15 тыс. до 30 тыс. руб. На просьбу “Ъ” прокомментировать поправки представитель депутата сказала, что он над законопроектом «еще не работал» и не будет комментировать его до заседания комитета.

Кроме того, комитет рассмотрит во втором чтении еще один законопроект господина Вяткина — о штрафе до 30 тыс. руб. за неправомерное использование отличительного знака (признака) сотрудников СМИ в ходе публичных мероприятий. Поправка депутата-единоросса Зарифа Байгускарова, с которой ознакомился “Ъ”, исключает из редакции первого чтения возможность наказания в виде обязательных работ на срок до 50 часов, комитет намерен его поддержать.

Мария Макутина