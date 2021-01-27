Компания из Москвы нанесла ущерб в Башкирии на 500 млн рублей

Южно-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора выявило нарушения природоохранного законодательства в деятельности ООО «Таналык». Установлено, что компания ведет добычу за пределами лицензионного участка месторождения россыпного золота «Таналыкская россыпь» (Баймакский район) на площади 4,8 га открытым бульдозерно-гидравлическим способом. В результате был уничтожен плодородный слой почвы. Общий размер вреда в результате незаконного пользования недрами составил более 500 млн руб. Росприроднадзор пока предъявил компании ущерб для оплаты в добровольном порядке.

Юрлицо и должностные лица компании привлечены к административной ответственности за пользование недрами без лицензии (ч. 1 ст. 7.3 КоАП РФ), за сокрытие или искажение экологической информации о состоянии окружающей среды (ст. 8.5 КоАП РФ), а также за нарушение специального режима ведения хозяйственной деятельности на прибрежной защитной полосе водного объекта (ч. 1 ст. 8.42 КоАП РФ).

ООО «Таналык» зарегистрировано в Москве. Владельцем является Константин Хамуляк. В 2019 году выручка компании составила 76,6 млн руб., чистый убыток — 7,46 млн руб.

Влада Шипилова