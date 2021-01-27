На Ямале после вмешательства прокуратуры снизили цены на творог и кефир

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) после вмешательства прокуратуры были снижены цены на творог и кефир, которые продавали с завышением допустимых надбавок от 2% до 18%, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ. Также по предложению надзорного ведомства на Ямале был скорректирован подлежащий мониторингу ассортиментный перечень отдельных видов данной продукции.

Цены на отдельные товары после вмешательства прокуратуры были снижены и в других регионах страны. Так, в Камчатском крае устранено превышение надбавок на хлеб (от 1,3 % до 13 %) и молоко (на 5,6 %). В Саратовской области компания, занимающаяся производством и оптовой продажей подсолнечного масла, снизила отпускные цены на 6 %. В Вологодской области в связи с завышением розничной цены за кг. сахара на 20 руб. директору продовольственного магазина было внесено представление.