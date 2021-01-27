Объем экспорта из УрФО в 2020 году сократился на четверть

Внешнеторговый оборот в стоимостном объеме Уральского Федерального округа (УрФО) за прошедший год уменьшился на 18% и составил $11 млрд, в весовом выражении — на 58%, сообщила пресс-служба Уральского таможенного управления.

За 2020 год таможенная служба задекларировала 230 тыс. товаров от 4,7 тыс. экспортеров. Продукция предприятий региона доставлялась в Китай (26,2%), Турцию (8,2%), США (8%), Узбекистан (7%), Кувейт, Алжир, Египет, Нидерланды, Германию, Вьетнам.

Самым экспортируемым товаром в прошлом году стали металлы и изделия из них (60%), машины, оборудование и транспортные средства (16%), продукция химической промышленности и каучук (13,8%), минеральные продукты (4,8%), древесина и целлюлозно-бумажные изделия (2,5%). Как отмечает начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов, в 2020 году возрос стоимостной экспорт полимерных материалов в 6,5 раз: пропилен и этилен производства «Запсибнефтехима» экспортировался в 2019 году в размере 400 тыс. тонн, в минувшем году — 2,2 млн тонн.

Импортные товары на Урал прибывали преимущественно из стран дальнего зарубежья (97,2%). Стоимость сделок составила $4,9 млрд, вес — 1,8 млн тонн. За год доля импортных поставок изменилась незначительно (стоимость выросла на 1%, вес сократился на 1,2%).

Основные импортные поставки в 2020 году осуществлялись из Китая (30,8%), Германии (23,7%), США (4,4%), Италии (4,2%), Южной Африки и Франции (по 2,7%). Основными товарами импорта стали машины, оборудование и транспорт (59,8%), изделия из металлов (15,9%), различные полимеры, пластмассы, продукты неорганической химии (10,3%), руды и концентраты (4,3%), текстиль, текстильные изделия и обувь (3%), продовольственные товары и сырье для их производства (2,6%).

Напомним, по данным Уральской электронной таможни (УЭТ), объем объема импорта и экспорта на территории УрФО не снизился в третьем квартале 2020 года — их соотношение составило 40% к 60%.

Ирина Пичурина