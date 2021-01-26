CONI на переправе меняют Италия отказалась от идеи законопроекта, который мог оставить ее без флага и гимна на токийской Олимпиаде

Национальный олимпийский комитет Италии (CONI) избежал риска подвергнуться серьезным санкциям со стороны Международного олимпийского комитета (МОК). За сутки до заседания исполкома, на котором должно было обсуждаться возможное лишение Италии национального флага и гимна на Олимпиаде в Токио, итальянское правительство решило не принимать вызвавший со стороны МОК претензии законопроект. Он предполагал ограничение полномочий НОК в распределении финансов и противоречил одному из ключевых положений Олимпийской хартии — о невмешательстве государства в деятельность ключевой в спортивной отрасли структуры.

Одним из последних указов, принятых премьер-министром Италии Джузеппе Конте перед уходом в отставку, стало постановление о полной автономии Национального олимпийского комитета Италии. Оно гарантирует независимость CONI от государства, а также подразумевает расширение полномочий НОК. Этот закон, вероятно, положил конец продолжительному конфликту между МОК и CONI, грозившему серьезными последствиями для Италии.

Противоречия между структурами появились в 2018 году, когда итальянское правительство одобрило законопроект, предполагающий частичное ограничение полномочий НОК. В соответствии с ним CONI должен был быть отстранен от решения каких-либо финансовых вопросов, а право распоряжаться большей частью средств переходило к подконтрольной итальянскому Министерству экономики и финансов организации.

Подобная инициатива, по мнению МОК, противоречила базовым принципам Олимпийской хартии о невмешательстве государства в дела НОК.

Впервые письмо с требованием внести серьезные коррективы в законопроект, одобренный итальянским парламентом еще в конце 2018 года и готовящийся вступить в силу, МОК направлял в CONI в 2019 году.

Международный олимпийский комитет настаивал, что национальная структура не может быть реформирована на основании «одностороннего решения правительства». Тогда же в итальянском Кабинете министров пообещали принять резолюцию, которая позволит ему «осуществлять свои полномочия, не противореча при этом Олимпийской хартии». Однако с тех пор, по утверждению La Republicca, никаких исправлений в законопроект внесено не было.

На окончательное решение Италии, принятое ровно за сутки до заседания исполкома МОК, повлияли угрозы санкций со стороны Международного олимпийского комитета. В понедельник МОК сделал CONI последнее предупреждение и подчеркнул, что «ситуация сохраняется уже почти два года и серьезно влияет на подготовку итальянской команды» к Играм в Токио. Италию планировали оставить без национального гимна и флага на Олимпиаде в Токио, то есть предоставить ей такой же статус, какой сейчас у России. Кроме того, при наихудшем сценарии она утратила бы право проведения зимней Олимпиады-2026, хозяевами которой являются Милан и Кортина-д’Ампеццо.

В конце концов, от предложенной ранее инициативы итальянскому парламенту пришлось отказаться. А президент CONI Джованни Малаго заявил на заседании Сената о том, что правительство должно вмешаться и предотвратить «любое решение МОК». «Маловероятно, что Италия была бы сурово наказана завтра, учитывая продолжительную и славную спортивную историю нашей страны, однако сегодняшнее решение устраняет любые сомнения и решает проблему независимости CONI»,— сообщил министр спорта страны Винченцо Спадафора.

Исход конфликта полностью удовлетворил МОК, который уже не в первый раз прибегает к подобной методике «убеждения».

Структура, выступающая за тотальную автономию национальных олимпийских комитетов, ранее или угрожала санкциями, или вводила их против ослушавшихся стран — Индии, Кувейта, Ганы. Поэтому президент МОК Томас Бах, утверждает Insidethegames, «был очень счастлив», узнав о новом указе.

Екатерина Ремизова