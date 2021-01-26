В Турции арестовали напавшего на российских туристов

Суд Стамбула арестовал сборщика мусора, который 24 января напал с ножом на трех российский туристов, сообщили турецкие СМИ. Мужчина обвиняется в попытке умышленного убийства.

Как уточнило издание Haber, мужчину зовут Хасан Хусейн Ю. На допросе он сказал, что не знает, почему напал на туристов.

Нападение произошло в районе Бешикташ. Сборщик мусора ранил россиян, после чего скрылся. Он был задержан через несколько часов после нападения. Раненые россияне — две женщины и мужчина — были госпитализированы. Их жизни ничего не угрожает. Посольство РФ в Турции призвало своих граждан, находящихся в стране, соблюдать необходимые меры безопасности.