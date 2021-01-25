В Стамбуле задержан напавший с ножом на троих россиян

Трое россиян получили ранения в результате нападения в районе Бешикташ в Стамбуле. На туристов напал мужчина с ножом, он задержан, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в полиции.

«Инцидент произошел накануне вечером. Камеры наблюдения зафиксировали нападение на (трех) граждан России... Пострадавшие отправлены в больницу, угрозы их жизни нет. По предварительным данным, нападавшим является сборщик мусора Хасан Хюсейн Й.»,— рассказал источник агентства в правоохранительных органах.

По предварительным данным, при нападении пострадали мужчина и две женщины. Они находятся в больнице.