Генконсульство сообщило о состоянии российских туристов, на которых напали в Стамбуле

Трое российских туристов, на которых напали с ножом в Стамбуле, находятся в больнице. Одного скоро выпишут, у двух других «повреждения различной степени тяжести», сообщило генконсульство России.

«Подозреваемый в нападении задержан. Двое пострадавших российских граждан находятся с повреждениями различной степени тяжести под контролем медиков, состояние третьего гражданина опасений не вызывает, в ближайшее время он может быть выписан из больницы»,— говорится в сообщении генконсульства в Facebook.

По предварительной информации генконсульства, нападение произошло в ходе бытового конфликта. По информации «РИА Новости», на мужчину и двух женщин напал сборщик мусора. Местные СМИ утверждают, что он требовал у россиян денег.