Канавинский райсуд в третий раз рассмотрит дело о хищениях 250 млн рублей

В Канавинский райсуд поступило уголовное дело в отношении учредителя обанкротившегося ЗАО Группа компаний «Русское снабжение» Сергея Комова. Следователи полиции обвиняют его в хищении в общей сложности 254 млн руб. у 12 контрагентов, в том числе участников гособоронзаказа. По версии следствия, с 2013 года предприниматель похищал оплату по заключенным договорам на поставку различных товаров, заведомо не намереваясь исполнять свои обязательства. Отсидевший в СИЗО несколько месяцев Сергей Комов вину в инкриминируемых крупных мошенничествах не признал, считая, что все претензии по сделкам к нему носят гражданско-правовой характер. Потерпевшие указывали на его связи с сайентологическими организациями.

Судить коммерсанта будут уже в третий раз. В 2019 году Канавинский райсуд вернул его уголовное дело прокурору, но обвинение отменило это решение в апелляции. В 2020 году в новом процессе судья оправдал Сергея Комова. Однако оправдательный приговор впоследствии был также отменен, и уголовное дело вернулось на третий круг.

Иван Сергеев