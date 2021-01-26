Бизнесмен Валерий Израйлит остался под домашним арестом

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга продлил меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении бизнесмена Валерия Израйлита до 2 мая. Защита просила заменить арест на подписку о невыезде, залог или запрет на определенные действия.

Напомним, что в ноябре суд уже продлевал срок домашнего ареста Израйлиту. Тогда на домашнем аресте настаивала сторона обвинения из-за того, что бизнесмен не явился на выездное заседание в порт Усть-Луга летом прошлого года.

Валерий Израйлит был задержан в 2016 году и помещен под стражу. С марта 2020 года находится под домашним арестом. Бизнесмен обвиняется в хищении средств при строительстве терминала в порту Усть-Луга. Вину обвиняемый не признает.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Декларацию об амнистии капиталов защитили в суде».