В Тунисе протестующие вышли к зданию парламента

В Тунисе сотни протестующих вышли к зданию парламента, сообщил Reuters. Сегодня, 26 января, парламент должен проголосован по вынесению вотума доверия правительству.

Само здание парламента оцеплено сотрудниками правоохранительных органов. Информации о пострадавших пока нет.

Протесты в Тунисе продолжаются вторую неделю. Массовые акции начались в десятую годовщину тунисской революции, в результате которой был свергнут президент Зин эль-Абидин Бен Али, правивший страной 23 года. Сейчас протестующие выступают за свержение нынешней власти, доведение до конца революционного движения и освобождение ранее задержанных в ходе протестов по всей стране. За первые несколько дней акций было задержано почти 900 человек.

О новом политическом кризисе в Тунисе — в материале “Ъ” «Толки и овцы».