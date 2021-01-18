В Тунисе задержали почти 900 участников беспорядков

Полиция Туниса задержала 877 человек, которые принимали участие в массовых беспорядках в нескольких городах страны, сообщает «Аль-Арабия». Официальный представитель Министерства внутренних дел Халед аль-Хайуни заявил, что «большинство из них являются несовершеннолетними, а также имеют судимости». Причины их действий предстоит установить.

Беспорядки происходят на фоне десятой годовщины тунисской революции, в результате которой был свергнут президент Зин эль-Абидин Бен Али, из-за бедности, повсеместной безработицы и ухудшения экономических условий, поясняет Al Arabiya. Конкретный повод к беспорядкам, по сообщению AFP, остается неясным. Агентство отмечает, что беспорядки прошли преимущественно в рабочих районах тунисских городов.

Участники протестов поджигали покрышки и мусорные контейнеры и перегораживали ими улицы. В ходе беспорядков пострадали двое полицейских.

VIDEO: Clashes broke out for a third consecutive evening Sunday in several Tunisian cities.

In the working-class neighbourhood of Ettadhamen on the edge of the capital Tunis, despite a tight lockdown to curb the spread of coronavirus pic.twitter.com/wJ5S5YP9gj — AFP News Agency (@AFP) January 18, 2021

«Официальный представитель министерства внутренних дел Халед аль-Хайуни подтвердил сегодня, в понедельник, что за последние два дня были арестованы 877 человек, участвовавших в массовых беспорядках»,— говорится в сообщении.