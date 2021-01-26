Путин пообещал «ритмичное» выделение денег на строительство дорог в ближайшие годы

Необходимые средства на продолжение дорожного строительства в России предусмотрены и будут выделяться «ритмично», заявил президент страны Владимир Путин. Сегодня, 26 января, он открыл транспортную развязку в подмосковных Химках.

«Хочу сказать, что работы будет в ближайшее время достаточно, потому что планы по дорожному строительству и "сшиванию" страны большие. Средства необходимые выделены, все зарезервировано, будет ритмично выделяться»,— сказал господин Путин (цитата по ТАСС).

Президент добавил, что к 2024 году до нормативного состояния планируется довести 85% дорог в 105 крупнейших агломерациях страны. К 2030 году к аналогичному состоянию должны будут приведены дороги еще в 51 агломерации. «Это очень большой объем работы, причем по всей стране. География самая широкая — от Дальнего Востока до Калининграда»,— уточнил он.

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги», запущенного в 2018 году, на дорожное строительство и безопасное движение власти планируют выделить в 2021–2030 годах около 11,6 трлн руб. Нацпроект предусматривает ремонт 50% региональных дорог, 85% дорог агломераций, а также качественное снижение числа погибших в ДТП на 100 тыс. населения.

О финансировании проекта — в материале “Ъ” «Все дороги ведут в бюджет».