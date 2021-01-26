В Удмуртии могут ввести дополнительные санкции за нарушение дизайн-кода

На заседании постоянной комиссии по экономической политике, промышленности и инвестициям госсовета Удмуртии рассмотрели законопроект, предусматривающий введение санкций за повторное нарушение дизайн-кода в течение года. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Представители Минстроя республики отметили, что за 2020 год в Ижевске было составлено 184 протокола об административной ответственности в отношении предпринимателей, которые не соблюдают дизайн-код несмотря на разъяснительную работу и помощь в создании макетов. При этом в городе отметили умышленные случаи уклонения от соблюдения правил лицами, к которым уже применялось административное воздействие.

Депутаты госсовета подчеркнули, что при рассмотрении законопроекта необходимо обратить внимание на условия, в которых оказался бизнес из-за пандемии, и не создавать дополнительных сложностей для добросовестных предпринимателей. Так, члены комиссии предложили доработать проект закона и установить в нем переходный период для бизнес-сообщества.

Напомним, что в начале 2020 года глава Ижевска Олег Бекмеметьев заявил, что на одной из центральных улиц города изменили внешний вид вывесок, согласно установленным еще полтора года назад правилам по дизайн-коду, 70% торговых точек. При этом он подчеркнул, что на в периферийной части города по-прежнему «творится разнообразие и буйство красок». Сейчас власти города думают, каким образом наделить полномочиями по выписке предписаний бизнесменам волонтеров. Однако сами предприниматели говорят о том, что они просто «не успевают за всеми нововведениями», которые им предстоит соблюдать, и штрафов у них «и так достаточно».

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