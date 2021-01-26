Черчесов привился от коронавируса

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов сделал прививку от коронавируса COVID-19. Также вакцинировался главный врач сборной Эдуард Безуглов.
Главный тренер сборной Станислав Черчесов и главный врач команды Эдуард Безуглов сделали прививку от новой коронавирусной инфекции. pic.twitter.com/wT1LWJGXru— Сборная России (@TeamRussia) January 26, 2021
«В дальнейшем РФС предоставит возможность всем игрокам и тренерскому штабу сборной пройти вакцинацию от COVID-19. В данный момент большинство членов команды находятся на сборах за границей и смогут сделать прививку, когда вернутся в Россию»,— говорится в сообщении сборной России в сервисе микроблогов Twitter.
В России масштабная компания по вакцинации началась в середине декабря 2021 года. По поручению президента Владимира Путина с 18 января 2021 года в стране стартовала массовая вакцинация.
О готовности россиян прививаться — в материале “Ъ” «Нашла игла на камень».