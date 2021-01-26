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Черчесов привился от коронавируса

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов сделал прививку от коронавируса COVID-19. Также вакцинировался главный врач сборной Эдуард Безуглов.

«В дальнейшем РФС предоставит возможность всем игрокам и тренерскому штабу сборной пройти вакцинацию от COVID-19. В данный момент большинство членов команды находятся на сборах за границей и смогут сделать прививку, когда вернутся в Россию»,— говорится в сообщении сборной России в сервисе микроблогов Twitter.

В России масштабная компания по вакцинации началась в середине декабря 2021 года. По поручению президента Владимира Путина с 18 января 2021 года в стране стартовала массовая вакцинация.

О готовности россиян прививаться — в материале “Ъ” «Нашла игла на камень».

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